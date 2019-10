Die Semper idem Underberg AG begibt eine neue sechsjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A2YPAJ3) mit einem Volumen von bis zu 60 Mio. Euro. Der Zinskupon wird dabei zwischen 4,00% bis 4,25% p.a. liegen. Aktuell läuft ein Umtauschangebot an Alt-Anleiheinhaber, die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot startet am 07. November 2019. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit dem Vorstand der Semper idem Underberg AG, Ralf Brinkhoff, über die neue Anleihen-Emission gesprochen.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Brinkhoff, nutzt die Semper idem Underberg AG die derzeit guten Bedingungen am KMU-Anleihen-Markt für eine "vorgezogene" Anleihen-Emission?

Ralf Brinkhoff

Ralf Brinkhoff: Genau, mit der Emission unserer neuen Anleihe 2019/2025 wollen wir zwei unserer bestehenden Anleihen, die im Jahr 2020 und 2021 auslaufen, frühzeitig refinanzieren und somit unsere Fälligkeitsstruktur optimieren. Wir haben uns in den vergangenen Jahren als verlässlicher Anleiheemittent am Kapitalmarkt etabliert und bieten mit der Neuemission sowohl institutionellen Investoren als auch Privatanlegern eine attraktive Investitionsmöglichkeit mit einer jährlichen Verzinsung zwischen 4,00 % und 4,25 %.

Anleihen Finder: Wofür sollen die Anleihen-Mittel abseits der geplanten Refinanzierungen verwendet werden? Wo muss Underberg aktuell konkret investieren?

Ralf Brinkhoff: Neben der vollständigen Refinanzierung der beiden Anleihe 2015/2020 und 2014/2021 wollen wir auch künftig weiter in die Entwicklung neuer Produkte und Produktinnovationen, in den Vertrieb sowie in die Standortverlagerung und -optimierung investieren.

Anleihen Finder: Das EBITDA lag im vergangenen Geschäftsjahr 2018/19 etwas hinter dem Vorjahr zurück. Was sind die Gründe für den leichten Rückgang?

Ralf Brinkhoff: Im vergangenen Geschäftsjahr haben wir auf Konzernebene einen Umsatzanstieg um über 4,5 Mio. Euro auf insgesamt 129,9 Mio. Euro erzielt. Das EBITDA lag mit 14,4 Mio. Euro ...

