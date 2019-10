Daimler-Calls mit 169%-Chance bei Kursanstieg auf 58 EUR

Laut einer im BNP-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse könnte die Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000) in Kürze ein neues Kaufsignal generieren. Hier die Analyse:

"Rückblick: Die Daimler-Aktie befindet sich seit März 2015 in einer Abwärtsbewegung und fiel dabei am 15. August 2019 auf ein Tief bei 40,31 EUR zurück. Damit testete die Aktie das log. 50 % Retracement der Aufwärtsbewegung ab März 2009. Anschließend bildete der Wert eine Bodenformation in Form einer inversen SKS, die er am 16. Oktober vollendete. In den letzten Tagen legte der Aktienkurs stark zu. Vorgestern erreichte er ein Hoch bei 54,12 EUR.

Ausblick: In der Daimler-Aktie könnte es zu einem mehrtägigen Rücksetzer kommen. Erstes Ziel wäre ein Schließen des Aufwärtsgaps vom 16. Oktober, also ein Rückfall auf 50,53 EUR. Sollte die Aktie dort nicht nach oben drehen, könnte es sogar zu einem Pullback an die Nackenlinie der inversen SKS kommen, was zu Kursen um 47,30 EUR führen könnte. Sollte der Wert aber per Tagesschlusskurs über 54,12 EUR ansteigen, könnte die Rally direkt bis zum Ziel aus der inversen SKS bei ca. 58,00 EUR fortgesetzt werden."

Gelingt es der Daimler-Aktie, die derzeit bei 53,41 Euro notiert, den Widerstand bei 54,12 Euro zu überwinden, um danach auf 58 Euro zuzulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 56 Euro

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die Daimler-Aktie mit Basispreis bei 56 Euro, Bewertungstag 20.12.19, BV 0,1, ISIN: DE000GL9WX54, wurde beim Daimler-Kurs von 53,41 Euro mit 0,106 - 0,111 Euro gehandelt.

Wenn die Daimler-Aktie in spätestens einem Monat das bei 58 Euro liegende Kursziel erreicht, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,26 Euro (+134 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 50,9049 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Daimler-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 50,9049 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PX401Z2, wurde beim Daimler-Aktienkurs von 53,41 Euro mit 0,25 - 0,26 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Daimler-Aktie auf 58 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,70 Euro (+169 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Daimler-Aktien oder von Hebelprodukten auf Daimler-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

