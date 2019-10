Nürnberg (www.aktiencheck.de) - Anbei eine aktuelle Pressemitteilung der Bundesagentur für Arbeit (BA): "Die aktuelle konjunkturelle Schwäche hinterlässt durchaus ihre Spuren am Ar-beitsmarkt. Alles in allem zeigt er sich aber weiterhin robust", sagte der Vorstands-vorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele, heute anlässlich der monatlichen Pressekonferenz in Nürnberg. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...