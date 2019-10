Am 01.11. übernimmt Christine Lagarde das Ruder als neue EZB-Chefin. Ist dann ein Kurswechsel in Sicht? Einschätzungen von Anleihen-Expertin Bianca Becker, die zudem verrät, welche Markterwartungen die Experten an die Sitzung der US-Notenbank haben.

