Unternehmen schließt Partnerschaft mit Enlight Renewable Energy, um Gecama, ein 312-Megawatt-Windparkprojekt, zu finanzieren

Novasec's End-to-End-Plattform bietet qualifizierten Investoren die Möglichkeit, über Privatplatzierungen von dieser attraktiven Investmentmöglichkeit zu profitieren

Novasec Ltd. hat sich die exklusiven Rechte zur Beschaffung von 80 Millionen Euro zur Finanzierung der Entwicklung von Gecama, einem 312-Megawatt-Onshore-Windpark in Spanien, gesichert. Gecama ist das erste von mehreren Projekten, die Novasec mit einer innovativen Anlageplattform finanzieren will. Diese ist darauf ausgelegt, die Anlageziele von qualifizierten privaten und kleinen bis mittleren institutionellen Investoren zu erfüllen.

Die exklusiven Fundraising-Rechte wurden durch eine Vereinbarung mit Enlight Renewable Energy Ltd. gesichert, einem weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung erneuerbarer Energien und Eigentümer von Gecama. Der Baubeginn von Gecama ist für das erste Quartal 2020 geplant. Das Projekt wird voraussichtlich bis zu 330 Millionen Euro kosten. Der erwartete Gesamtumsatz über die Laufzeit des Projekts beträgt 2 Milliarden Euro.

"Gecama bietet Investoren eine einzigartige Marktchance und wir freuen uns sehr, mit Enlight an unserem ersten gemeinsamen Projekt zu arbeiten", sagt Michael Tishler, CEO und Mitbegründer von Novasec. "Bei Novasec sind wir stolz darauf, an qualitativ hochwertigen Wind- und Solarprojekte mitzuwirken, eine umfassende Due-Diligence-Prüfung durchzuführen und die richtige Deal-Struktur für jedes Fundraising zu finden. Wir haben uns für Gecama als erstes Projekt entschieden, weil es alle unsere Schlüsselkriterien erfüllt und wir freuen uns, Investoren diese äußerst attraktive Möglichkeit auf unserer Plattform anbieten zu können."

Gecama wird mit 312 MW Leistung der größte Onshore-Windpark Spaniens sein. Der Entwicklungsstandort in Castilla La Mancha wurde aufgrund seiner hohen und stabilen Windverhältnisse und der Verfügbarkeit eines Netzanschlusses ausgewählt. Die neue Dekarbonisierungspolitik Spaniens zielt darauf ab, die Stromproduktion im Land bis 2050 zu 100 Prozent auf erneuerbare Energien umzustellen und sieht ein Verbot für Öl- und Gasexplorationen vor. Angesichts dieser ehrgeizigen Ziele und der konkreten Maßnahmen, die Spanien bereits ergriffen hat, um grüne Energie zu fördern, ist der Erneuerbare-Energien-Sektor im Land eine ideale Gelegenheit für weitreichende Investitionen.

Novasec hat eine End-to-End-Plattform zur Finanzierung von Projekten im Erneuerbare-Energien-Bereich entwickelt. Qualifizierte Investoren haben die Möglichkeit, über regulierte Privatplatzierungen am Investitionsprozess teilzunehmen, der zu 100 Prozent von Novasec gesteuert wird. Die Plattform bietet Anlegern auch die Möglichkeit, ihre Anlagen als digitale Wertpapiere zu registrieren, was ihnen mehr Flexibilität und Liquidität gibt.

Als führender Entwickler auf dem globalen Energiemarkt steht Enlight Renewable Energy an der Spitze der grünen Revolution und ist ein börsennotiertes Unternehmen an der Tel Aviv Stock Exchange. Enlight ist spezialisiert auf die Initiierung, Entwicklung, Finanzierung, den Bau, das Management und den Betrieb von Projekten im Erneuerbare-Energien-Bereich wie Wind- und Photovoltaikanlagen.

Über Novasec Ltd.

Novasec ist eine in Tel Aviv ansässige innovative Investitionsplattform für den schnell wachsenden Erneuerbare-Energien-Sektor. Durch einen rigorosen Prozess bei der Projektauswahl und die Vorteile digitaler Wertpapiere finanziert Novasec die Zukunft und bietet Investoren saubere, wirkungsvolle Investitionsmöglichkeiten mit attraktiven Renditen.

Weitere Informationen zu Novasec unter https://www.novasec.io.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191030005109/de/

Contacts:

Kathrin Schindler

Montieth Company

kschindler@montiethco.com

01573 8225 991