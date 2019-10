Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die jüngsten Preisdaten in Brasilien haben gezeigt, dass die Inflationsrate mit 2,7% im Oktober unter die von der Zentralbank angestrebte Spannbreite von 2,75 bis 5,75% gesunken ist, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Daher gelte es an den Finanzmärkten als ausgemacht, dass die Notenbank heute ihren Leitzins senken werde. Die Analysten würden dabei mit einer Rücknahme von 5,5% auf 5,0% rechnen. Noch vor dem Jahresende dürften die Währungshüter den Satz noch weiter auf 4,75% herabsetzen. Im Umfeld nachgebender Renditen würden brasilianische Staatspapiere somit eine hohe Attraktivität für Anleger besitzen. (30.10.2019/alc/a/a) ...

