Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Datenkalender ist gut gefüllt, die spanischen Verbraucherpreise, die deutsche Arbeitslosenquote und das Wirtschaftsvertrauen werden aber zunächst kaum Impulse geben, so die Analysten der Helaba.Schwache Inflation und schwache Stimmungswerte würden dafür sorgen, dass bezüglich der EZB die Erwartungen weiterer geldpolitischer Lockerungen nicht verfliegen würden. Mit Spannung würden die Veröffentlichungen ab Mittag erwartet. Zunächst sei der Blick dabei in die USA gerichtet, denn mit dem ADP-Report gebe es einen wichtigen Hinweis auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag. Nur noch ein moderates Stellenplus werde erwartet. Angesichts der Schwäche der Industrie sollte ein nachlassender Aufbau der Beschäftigung nicht überraschen. Enttäuschungspotenzial machen wir vor dem Hintergrund der unverändert sehr niedrigen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe jedoch nicht aus, so die Analysten der Helaba. ...

