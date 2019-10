Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Verbraucherpreise in Japan sind nach Angaben der Regierung im Oktober um 0,5% (erwartet: +0,7%) gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen, berichten die Analysten der NORD/LB.Damit bleibe das Inflationsziel der Bank of Japan von 2% in weiter Ferne.Französische Verbraucher würden sich von den Unsicherheiten rund um Brexit und Handelskonflikt nicht abschrecken lassen und in Kauflaune bleiben. Das Barometer für das Konsumklima habe zwar im Oktober bei 104 Punkten stagniert, sei damit aber auf dem höchsten Niveau seit fast zwei Jahren geblieben. ...

