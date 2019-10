Oberhausen (ots) - Der Mittelmeer-Raum für Charterurlaube boomt und wer jetzt bucht, hat noch eine große Auswahl an Traumyachten zur Auswahl."Mit GotoSailing.com kann man ab sofort eine Charteryacht am Mittelmeer so einfach wie ein Hotelzimmer über die bekannten Onlineplattformen buchen. Sicher, schnell und preiswert.", erklärt Ulrich Küppers, Regional Manager D.A.CH von Gotosailing.com. Nachdem Ort und Zeit eingegeben sind, werden von über 120 Vercharteren alle zum Reisezeitpunkt verfügbaren Yachten an über 200 Orten zum Vergleich angezeigt. Mehr als 5.000 qualitativ hervorragende Yachten stehen zu sehr guten Konditionen in allen Preisklassen zur Auswahl und lassen keine Wünsche mehr offen. Im Herbst buchen lohnt sich doppelt: noch stehen ausreichend Yachten zu ansprechenden Preisen zur Verfügung, während ab Januar das Angebot aufgrund der starken Nachfrage schnell sinkt.Mit wenigen Clicks zum Traum vom SegelnKüppers: " Der große Unterschied zu herkömmlichen Anbietern besteht bei Gotosailing.com, dass die ausgesuchte Yacht in Echtzeit gebucht wird, denn der Segler erhält die Bestätigung unmittelbar nach der Eingabe. " Zusatzleistungen wie weitere Ausrüstungen, Flughafentransfer, Skipper oder Kautionsversicherungen können jederzeit mit nur wenigen Klicks hinzu gebucht werden.Einfache Einzel- und GruppenbuchungenEinen großen Vorteil bieten die 10 verschiedenen Arten der Bezahlung. Neben Paypal sind Ratenzahlungen genauso wie Gruppenzahlungen möglich, bei der der Rechnungsbetrag sowie die Zahlung automatisch auf die mitsegelnde Crew aufgeteilt wird."Sail for Smile"Mit der Aktion "Sail for Smile" spendet GotoSailing.com bis zu 3 Prozent der Charterpreises für einen guten Zweck. Da auch Segelvereine davon berücksichtigt werden, wird diese Initiative vom Deutschen Segler-Verband (DSV) und von Swiss Sailing (SUI) unterstützt. "So erklärt sich auch der Slogan des Unternehmens: Einfach, clever, chartern - und dabei etwas Gutes tun.", ergänzt Küppers.Kontakt:Ulrich Küppers, Regional ManagerD.A.CHGotosailing.comGSM: +49 176 11 777 999,Tel: +49 208 883 698 36Email:uk@gotosailing.com,www.gotosailing.comOriginal-Content von: PRESSETEXTER Text- und Kommunikationsagentur GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81081/4418350