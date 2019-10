Original-Research: SMT Scharf AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu SMT Scharf AG Unternehmen: SMT Scharf AG ISIN: DE0005751986 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 30.10.2019 Kursziel: 14,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Pierre Gröning Q3-Preview: Ergebnisverbesserung trotz rückläufiger Top-Line in eingetrübtem Branchenumfeld erwartet SMT Scharf wird am 13. November seine Q3-Zahlen vorlegen. Angesichts der jüngst veröffentlichten Prognosesenkung rechnen wir zumindest auf Umsatzebene mit einer verhaltenen Quartalsperformance, während sich die Ergebnissituation gegenüber der Vorjahresbasis deutlich verbessert haben sollte. Angespanntes Umfeld in zentralen Auslandsmärkten belastet Umsatzentwicklung: Bedingt durch die eingesetzte Abschwächung in für SMT Scharf elementaren Absatzregionen wie Russland und China (41% Umsatzanteil in H1 2019) erwarten wir einen Umsatzrückgang um rund 14,1% auf 16,3 Mio. Euro in Q3. Insbesondere der Kernmarkt China leidet neben verschärften Konjunktursorgen und einer daraus resultierenden Investitionszurückhaltung hinsichtlich langlebiger Infrastruktur bei vielen Bergbauunternehmen momentan zusätzlich unter Lieferverzögerungen bei Motoren. Letzteres ist auf neue Regulierungsanforderungen für Emissionsgrenzen zurückzuführen. Die noch in H1 verzeichnete Erlösdynamik dürfte sich daher sichtlich abgeschwächt haben. Deutliche Profitabilitätssteigerung erwartet: Ungeachtet des niedrigeren Umsatzniveaus dürfte das EBIT in Q3 spürbar gestiegen sein. Wir rechnen mit einer Größenordnung von rund 0,8 Mio. Euro, was einem Wachstum von 45,7% und einer EBIT-Marge von ca. 4,9% entspräche (Vj.: 2,9%). Im vergangenen Jahr wirkten sich eine aufgrund des starken Neuanlagengeschäfts außerordentlich hohe Materialaufwandsquote von 63,5% sowie ein preisaggressives Auftreten zur Gewinnung von Marktanteilen und strategischen Projekten für das langfristig margenstarke After-Sales-Geschäft belastend auf das Ergebnis aus. Diese Faktoren dürften sich mit einem normalisierten Produktmix wieder aufgelöst haben. Angepasste Jahresziele erscheinen gut erreichbar: Im Hinblick auf unsere Gesamtjahresschätzungen impliziert unser antizipiertes Q3-Ergebnis für das Schlussquartal erneut einen deutlichen Umsatzrückgang von 32,3% und einen EBIT-Rückgang von sogar 62,0% gegenüber der wohlgemerkt sehr starken Vorjahresbasis. Vor dem Hintergrund der aktuell geringen Visibilität in einigen Kernmärkten haben wir damit bewusst eine nochmals verschärfte Nachfragezurückhaltung einkalkuliert und uns konservativ in der unteren Hälfte der Vorstandsprognose positioniert (Umsatz: 65,0-67,0 Mio. Euro, EBIT: 4,5 5,0 Mio. Euro). Bei einem weitgehend stabilen Jahresausklang sollte die Guidance des Unternehmens somit gut erreichbar sein. Fazit: Die bevorstehenden Q3-Zahlen dürften u.E. ein zweigeteiltes Bild offenbaren. Auf Umsatzebene sollte das momentan eingetrübte Branchensentiment deutlich sichtbar werden, während die Profitabilität von einer operativen Normalisierung im Vergleich zu dem schwachen Vorjahresquartal profitieren dürfte. Ungeachtet des insgesamt durchwachsenen quartalsbezogenen Ergebnisses erachten wir den strukturellen Investment Case mit SMT Scharfs starker Wettbewerbsqualität jedoch als voll intakt. Wir bestätigen daher unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 14,50 Euro. 