Hamburg (ots) - Die beliebteste Tankstellenmarke in Deutschland heißt auch im Jahr 2019 JET. Damit behauptet sich die Marke seit nunmehr zehn Jahren im Bereich Tankstellen an der Spitze des YouGov BrandIndex, der mit täglichen Umfragen das Image von tausenden Marken weltweit erfasst.Der YouGov BrandIndex ist eine der umfassendsten und aussagekräftigsten regelmäßigen Untersuchungen zum Markenimage in Deutschland. Schon in den Jahren 2010 bis 2014 war JET im BrandIndex unter den "Best Brands" jeweils auf Platz eins. Seit 2015 kürt YouGov gemeinsam mit dem Handelsblatt die Spitzenreiter des BrandIndex als "Marke des Jahres" - diese Auszeichnung ging seitdem in jedem Jahr und ganz aktuell für 2019 ebenfalls an JET.Nicht nur als "Marke des Jahres", auch in anderen Untersuchungen hat sich JET als Seriensieger etabliert. Das gilt für den Deutschen Fairnesspreis von NTV, bei dem Transparenz, Zuverlässigkeit und Preiswürdigkeit bewertet werden (Kategorie Tankstellenshops, seit 2015), für die "Besten Marken aller Klassen" der AutoBild (Tankstellen, Kategorie Preis, seit 2015) und auch für den "Preis-Leistungs-Sieger" von YouGov/Handelsblatt (Kategorie Tankstellen, seit 2016)."Wir freuen uns sehr über die erneute Auszeichnung als 'Marke des Jahres' und ganz besonders natürlich darüber, dass wir seit nunmehr zehn Jahren in unserer Branche an der Spitze des BrandIndex stehen", erklärt Oliver Reichert, Manager Retail Germany bei der JET Tankstellen Deutschland GmbH. "Gleichzeitig ist diese Position für uns alles andere als selbstverständlich und ein Ansporn dafür, uns die hohe Akzeptanz unserer Kunden immer wieder aufs Neue zu verdienen. Daher investieren wir kontinuierlich in unser Tankstellennetz, um unseren Kunden das Tanken und Shoppen noch angenehmer zu machen."Das allein, so Oliver Reichert weiter, reiche allerdings nicht, um beliebteste Marke zu bleiben: "Auch die selbständigen JET Tankstellenunternehmer und ihre Teams leisten mit ihrer täglichen Arbeit vor Ort einen wichtigen Beitrag zu diesem Erfolg."Die JET Tankstellen Deutschland GmbH verfügt bundesweit über ein Tankstellennetz aus mehr als 660 JET Stationen. JET ist seit 1970 erfolgreich auf dem deutschen Markt tätig und steht für Markenkraftstoff zum günstigen Preis, was immer wieder durch unabhängige Untersuchungen bestätigt wurde.