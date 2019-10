Von Kim Richters

LONDON (Dow Jones)--Der Industriekonzern ABB hat Aufträge von SSE Renewables und Equinor zur Lieferung von Offshore-Windparktechnik in der Nordsee erhalten. Das Schweizer Unternehmen wird Hochspannungs-Gleichstromwandlersysteme liefern, um die Windparks in der Region Dogger Bank an das britische Übertragungsnetz anzuschließen.

ABB gab keine finanziellen Details zu dem Deal bekannt. Laut einem Insider sollen die kombinierten Verträge einen Wert von bis zu 1 Milliarde US-Dollar haben.

October 30, 2019

