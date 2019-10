Die Öl- und Heizölpreise treten weiter auf der Stelle. Nach den zwischenzeitlich recht deutlichen Abschlägen vom Dienstag zeigen sich die Börsennotierungen am Mittwoch erholt. Heizöl auf dem nationalen Markt wird ohne wesentliche Preisänderung gehandelt. Mit den sinkenden Außentemperaturen als psychologischer Stütze zieht die Nachfrage nach Heizöl weiter an. Börsenseitig sind am Mittwoch leicht steigende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...