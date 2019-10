Telefónica Deutschland Holding AG: Telefónica Deutschland und Tele Columbus kooperieren bei Kabel- und Glasfaser-Anschlüssen DGAP-News: Telefónica Deutschland Holding AG / Schlagwort(e): Kooperation Telefónica Deutschland Holding AG: Telefónica Deutschland und Tele Columbus kooperieren bei Kabel- und Glasfaser-Anschlüssen 30.10.2019 / 11:52 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- München 30. Oktober 2019 Telefónica Deutschland und Tele Columbus kooperieren bei Kabel- und Glasfaser-Anschlüssen: Superschnelles Internet mit bis zu 1 Gbit/s von O2 für noch mehr Haushalte Telefónica Deutschland wird über die Kernmarke O2 künftig noch mehr Kunden superschnelles Internet mit Geschwindigkeiten per Festnetz anbieten können. Im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung erhält Telefónica Deutschland langfristig Zugriff auf die Kabel- und Glasfaser-Netze von Tele Columbus. Mit derzeit 2,3 Millionen Haushalten, die über ihre Kabel- und Glasfaser-Netze mit IP-Produkten versorgt werden, ist Tele Columbus einer der führenden Glasfasernetzbetreiber in Deutschland. Durch die Kooperation weitet Telefónica Deutschland das Angebot an Highspeed-Internet im Festnetz für O2 Kunden nochmals deutlich aus. Die Vereinbarung ermöglicht Telefónica Deutschland, den Kunden künftig Datengeschwindigkeiten von bis zu 1 Gbit/s per Kabel und Glasfaser bereitzustellen. Intelligente Partnerschaften sind zentraler Bestandteil der Ambition von Telefónica Deutschland, zum "Mobile Customer & Digital Champion" zu werden. Bereits im Mai hatte das Unternehmen eine deutschlandweite Vereinbarung im Festnetzbereich mit Vodafone geschlossen. Sie umfasst den exklusiven Highspeed-Internet-Zugang für alle Kabelhaushalte im Ausbaugebiet der Vodafone in Deutschland; dabei sind höhere Geschwindigkeiten als bei VDSL möglich. Bereits seit Jahren besteht zudem eine umfassende Kooperation mit der Deutschen Telekom im Festnetzbereich. Die nun vereinbarte Partnerschaft mit Tele Columbus stärkt Telefónica Deutschlands Aufstellung beim Zugang zu zukunftsfähiger Festnetz-Infrastruktur. Weitere Informationen: Telefónica Deutschland Investor Relations Georg-Brauchle-Ring 50 D-80992 München t +49 (0)89 2442-1010 f +49 (0)89 2442-2000 e ir-deutschland@telefonica.com --------------------------------------------------------------------------- 30.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Telefónica Deutschland Holding AG Georg-Brauchle-Ring 50 80992 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 24 42 0 Internet: www.telefonica.de ISIN: DE000A1J5RX9 WKN: A1J5RX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 900285 MDAX TecDAX Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 900285 30.10.2019 ISIN DE000A1J5RX9 AXC0180 2019-10-30/11:52