Düsseldorf (ots) - Klüh Multiservices ist im Ranking der Tageszeitung "DIE WELT" nach einer Studie des Kölner Analyseinstituts ServiceValue GmbH das Zertifikat "Deutschlands Beste Arbeitgeber" verliehen worden. Das Institut erhebt in regionalen wie überregionalen Umfragen, wie die Attraktivität deutscher Unternehmer von der Bevölkerung bewertet wird.Das Düsseldorfer Familienunternehmen, das weltweit mehr als 50.000 Menschen beschäftigt und in der NRW-Landeshauptstadt einer der größten Arbeitgeber ist, gehört nach Abgleich von allgemeiner Attraktivität und Anziehungskraft als Arbeitgeber zu den 441 deutschen Unternehmen, die sich für dieses Ranking qualifiziert haben.Aktuell ist auch die Catering-Sparte von Klüh Multiservices ausgezeichnet worden. Zum sechsten Mal in Folge hatten die Marktforscher von ServiceValue im Auftrag des Wirtschaftsmagazins "WirtschaftsWoche" rund 474.000 Kunden nach ihrem Vertrauen zu Marken aus 131 Branchen befragt. Klüh Catering konnte sich die Bewertung "Hohes Kundenvertrauen" in der Branche der Contract Caterer sichern.Über Klüh: Die Klüh Service Management GmbH ist ein international agierender Multiservice-Anbieter. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Unternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen. In den Fachbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport und Facility Service werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch integrierte Servicekonzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit rund 50.000 Mitarbeitern in acht Ländern über 806 Mio. Euro um (2018).