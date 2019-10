BERLIN (dpa-AFX) - Der Kabelnetzbetreiber Tele Columbus ("Pÿur") öffnet sein Glasfasernetz für den Telekommunikationsanbieter Telefonica Deutschland (O2) . Der Vorstand habe eine Vereinbarung über eine langfristige Wholesale-Kooperation unterschrieben, teilte Tele Columbus, an dem United Internet knapp 30 Prozent und Rocket Internet rund zwölf Prozent hält, am Mittwoch mit. Die Kooperation umfasse rund 2,3 Millionen angeschlossene Haushalte in Deutschland. Finanzielle Details wurden nicht genannt./kro/zb

ISIN DE0005089031 DE000A1J5RX9 DE000A12UKK6 DE000TCAG172

