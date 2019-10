Bonn (www.anleihencheck.de) - Am deutschen Rentenmarkt ergab sich gestern eine moderate Gegenbewegung auf den kräftigen Renditeanstieg vom Wochenbeginn, so die Analysten von Postbank Research.Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen sei um 3 Basispunkte auf -0,36% gesunken. Klare Impulse hierfür seien nicht auszumachen gewesen. Vielmehr habe die überraschend hohe Risikofreude vieler Investoren der letzten Wochen etwas nachgelassen. Ein ähnliches Bild habe sich auch jenseits des Atlantiks ergeben. 10-jährige Treasuries hätten am Abend mit 1,84% um 2 Basispunkte unter ihrem Vortagsniveau rentiert. (30.10.2019/alc/a/a) ...

