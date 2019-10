Hannover (www.anleihencheck.de) - Der November steht vor der Tür und damit auch die Wiederaufnahme der Nettoankäufe im Gesamtvolumen von EUR 20 Mrd. unter den vier Ankaufprogrammen des Eurosystems, so Henning Walten, CIIA bei NORD/LB.Vor diesem Hintergrund sei es nicht verwunderlich, dass sich jene Emittenten, deren Bonds unter dem C BPP3 ankauffähig seien, in jüngster Vergangenheit zurückhaltend gezeigt hätten und die durch die Nettoankäufe zusätzlich entstehende Nachfrage durch das Eurosystem abwarten würden. Derzeit gehen wir davon aus, dass rund EUR 2,0 Mrd. des monatlichen Nettoankaufvolumens auf Covered Bonds entfallen, so die Analysten der NORD/LB. Einschließlich der derzeit ohnehin getätigten Reinvestments fälliger Bonds am Markt würden die Analysten der NORD/LB erwarten, dass mit Beginn des Novembers die Orderquote bei Primärmarkttransaktionen durch das Eurosystem im Bereich von 30% bis 40% liegen dürfte. ...

