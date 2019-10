Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta024/30.10.2019/11:54) - Wien, 30.10.2019 - Die börsennotierte Sanochemia Pharmazeutika AG, Wien (ISIN AT0000776307, ISIN DE000A1G7JQ9), gibt bekannt, dass in der heutigen Aufsichtsratssitzung ein neuer Aufsichtsratsvorsitzender gewählt wurde.



Aufgrund des Ausscheidens der bisherigen Vorsitzenden Frau Univ.-Prof. Dr. Sabine Kirchmayr-Schliesselberger und von KR Anton Dallos aus dem Aufsichtsrat, wurde Dr. Jürgen Feuerstein in der heutigen Aufsichtsratssitzung zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Gesellschaft gewählt. Stellvertretender Vorsitzender bleibt Herr Dr. Felix Epper.



Dr. Jürgen Feuerstein ist seit März 2019 Mitglied des Aufsichtsrates, er ist Chemiker und Geschäftsführer der b.e.imaging GmbH sowie SPL Medical B.V.



