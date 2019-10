Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Fuchs Petrolub nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 30,60 Euro belassen. Das dritte Quartal des Schmierstoffherstellers sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Er will seine Schätzungen nun anpassen./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE0005790430

