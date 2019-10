Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für PSA angesichts von Fusionsgesprächen mit Fiat Chrysler auf "Neutral" mit einem Kursziel von 27,50 Euro belassen. Nach dem Scheitern der Fiat-Gespräche mit Renault sei dies keine Überraschung, schrieb Analyst Daniel Schwarz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die möglichen Synergien schätzt er aber auf deutlich weniger als die 5 Milliarden Euro, die Fiat gemeinsam mit Renault angepeilt habe./tih/men

