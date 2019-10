(shareribs.com) London 30.10.2019 - Die Ölpreise zeigen sich am Mittwoch uneinheitlich. In den USA kam es in der vergangenen Woche laut API zu einem Anstieg der Rohölbestände. Die Marktteilnehmer sehen gegenwärtig vor allem auf der Nachfrageseite Risiken. Das private American Petroleum Institute hat für die vergangene Woche einen Anstieg der Rohölbestände um 592.000 Barrel gemeldet. Dies stellt den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...