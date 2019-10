Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Airbus nach dem Quartalsbericht auf "Buy" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Er Flugzeugbauer habe mit dem operativen Ergebnis die Erwartungen leicht getoppt, hieß es in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Mit Blick auf das gekappte Auslieferungsziel für den Mittelstreckenjet A321neo sei es unklar, ob der Handelsstreit oder aber Produktionsprobleme ursächlich seien./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0055 2019-10-30/12:51

ISIN: NL0000235190