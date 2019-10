Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Weltwirtschaft befindet sich in einer synchronen Abschwächungsphase und hat das geringste Wachstum seit der Finanzkrise in 2008 zu erwarten, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Handelskriege, globale Ungleichgewichte, geopolitischer Turbulenzen, Klimawandel, Migrationsprobleme und anderes mehr würden als Bremse wirken. An den internationalen Finanzmärkten herrsche die Meinung vor, Geld- und Fiskalpolitik würden ihren Kurs fortsetzen, die Zinsen würden niedrig bleiben und länger niedriger als Anfang des Jahres angenommen, und von der Fiskalpolitik sei ein noch stärkeres Deficit Spending zu erwarten. Doch die extrem niedrigen Zinsen an den Geld- und Kapitalmärkten hätten auch schwere Nachteile, und die weltweiten Schulden seien mit USD 240 Billionen schon jetzt auf Dauer nicht mehr tragbar. ...

