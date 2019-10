Flixbus hat in Kalifornien den ersten rein Batterie-elektrischen Langstreckenbus Amerikas getestet. Der MCI D45 CRTe LE CHARGE von Motor Coach Industries (MCI) wurde zunächst auf einer Rundreise von San Francisco nach Sacramento erprobt. Nach dem erfolgreichen Testlauf will FlixBus im Jahr 2020 die MCI-Busse, einer Tochter des nordamerikanischen Busherstellers New Flyer Industries (NFI), für wichtige ...

