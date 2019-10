Samsung und IBM haben auf der Samsung Developer Conference eine gemeinsame Plattform auf der Basis der IBM Cloud angekündigt. Dabei bringt Samsung seine mobile Expertise nebst 5G ein und IBM seine Cloud-Dienste und KI-Lösungen. Auf der aktuell im kalifornischen San Jose stattfindenden Samsung Developer Conference (SDC) haben Samsung und IBM zusammengefunden. Sie wollen künftig ihre Produkte und Dienstleistungen kombinieren und so Lösungen für Unternehmen und Behörden anbieten, die nur in dieser Kombination möglich seien. Das gibt Samsung in einer aktuellen Pressemitteilung bekannt. Erstes Projekt: Überwachung von ...

