Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Im Falle einer Rückkehr der Boeing 737 Max in den Betrieb der Airlines könnten die Kapazitäten in Europa im Sommer 2020 deutlich steigen, schrieb Analyst Damian Brewer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings würden wohl noch mehr Flugzeuge mit einem Alter von mehr als 20 Jahren stillgelegt, so dass die Flotte eher noch kleiner ausfallen könnte und somit die Gewinne steigen könnten./ajx/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2019 / 17:31 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0083 2019-10-30/13:38

ISIN: IE00BYTBXV33