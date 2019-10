Die Medien waren in den letzten Wochen voll mit Meldungen von Thomas Cook. Reisende wurden aus der ganzen Welt in die Heimat zurückgeholt. Der Aktienkurs flog tief in den Keller und seit dem 20. September sehen wir keine Kursabbildung mehr an den deutschen Börsenplätzen. Damit ist das Ende der Thomas Cook Aktie besiegelt. Profiteure dürften am Ende die Wettbewerber sein, die nun auf Marktanteilsjagd gehen können. TUI dürfte einer der Profiteure sein! Wie man bereits gut am Aktienkurs des Reiseunternehmens ...

