Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Deutz vor Zahlen zum dritten Quartal von 9 auf 8 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Motorenhersteller dürfte durchwachsen abgeschnitten haben, schrieb Analyst Frederik Bitter in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So dürfte sich das Auftragswachstum gegenüber dem starken Vorjahresquartal abgeschwächt haben. Dank des hohen Auftragsbestands dürfte aber das Umsatzwachstum solide ausgefallen sein./la/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2019 / 07:41 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2019 / 08:17 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0100 2019-10-30/13:48

ISIN: DE0006305006