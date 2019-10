Die Deutsche Bank hat das Kursziel für AB Inbev von 103 auf 90 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Nach drei guten Quartalen sei das zurückliegende Jahresviertel wieder ein großer Schritt zurück gewesen, schrieb Analyst Andrea Pistacchi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er bleibe aber dennoch bei seiner Kaufempfehlung./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2019 / 06:57 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0111 2019-10-30/13:52

ISIN: BE0974293251