Bayer: Mehr als 40.000 Gründe für einen Glyphosat-Vergleich

Nachdem die Bayer-Aktie (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017) aus charttechnischer Sicht kurzfristig unter Druck geraten war, hat unter anderem die allgemeine Markberuhigung zu einer Erholung des DAX-Wertes geführt. Dies ist jedoch nicht der einzige Grund, warum die Stimmung rund um den Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern zuletzt besser geworden ist.

Seit ihrem Anfang Juni bei 52 Euro verzeichneten Tief hat sich die Bayer-Aktie zurückgekämpft. Seitdem legte das Papier fast 30 Prozent an Wert zu. Anleger setzen derzeit auf einen Vergleich in den vielen Glyphosat-Prozessen. Auch die jüngsten Geschäftszahlen kamen am Markt gut an.

