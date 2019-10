MOBOTIX AG: MOBOTIX schließt das Geschäftsjahr 2018/19 in Übereinstimmung mit dem 5 Jahresplan ab. DGAP-News: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis MOBOTIX AG: MOBOTIX schließt das Geschäftsjahr 2018/19 in Übereinstimmung mit dem 5 Jahresplan ab. 30.10.2019 / 14:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Im Geschäftsjahr 2018/19 stieg der Umsatz von MOBOTIX im Vergleich zum Vorjahr um 5,3% von 66,4 Mio. EUR auf 69,9 Mio. EUR. Produktbezogene Umsätze in den Vertriebsregionen Nord-/Osteuropa (+18 %), APAC (+10 %), MEA (+5 %) und Süd-/Westeuropa (+5 %) trugen zu diesem Wachstum bei. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Geschäftsjahr 2018/19 gegenüber dem Vorjahr um 2% oder 0,2 Mio. EUR gesunken. Dementsprechend wurde im Geschäftsjahr 2018/19 ein EBIT von 2,0 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr von 1,1 Mio. EUR erzielt, das über der am 19. Juni 2019 veröffentlichten aktualisierten Prognose (1,4 - 1,8 Mio. EUR) liegt. Die EBIT-Marge stieg von 1,6 % auf 2,8 %. So wurde im Geschäftsjahr 2018/19 ein Jahresüberschuss von 0,9 Mio. EUR (Vorjahr: 0,4 Mio. EUR) erzielt. Die Prognose der MOBOTIX-5 Jahresplanung, die bis zum Geschäftsjahr 2022/23 einen Umsatz von mindestens 100 Mio. EUR und eine EBIT-Marge von 12 % vorsieht, bleibt unverändert. Es wird erwartet, dass die Prüfung und die Feststellung des Jahresabschlusses Anfang Dezember 2019 abgeschlossen ist. Dementsprechend sind die oben genannten Zahlen ungeprüft und vorläufig. Die ordentliche Hauptversammlung ist für den 30. Januar 2020 geplant. --------------------------------------------------------------------------- 30.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: MOBOTIX AG Kaiserstraße 67722 Langmeil Deutschland Telefon: +49 (0)6302-9816-0 Fax: +49 (0)6302-9816-190 E-Mail: ir@mobotix.com Internet: www.mobotix.com ISIN: DE0005218309 WKN: 521830 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 900931 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 900931 30.10.2019 ISIN DE0005218309 AXC0232 2019-10-30/14:00