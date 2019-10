ifa systems AG mit neuen Aufsichtsratsmitgliedern DGAP-News: ifa systems AG / Schlagwort(e): Personalie ifa systems AG mit neuen Aufsichtsratsmitgliedern 30.10.2019 / 14:06 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- ifa systems AG mit neuen Aufsichtsratsmitgliedern * NEXUS AG besetzt den Aufsichtsrat mit zwei Mitgliedern * Kompetenz sichert konstruktive und erfolgreiche Kooperation Der Aufsichtsrat der ifa systems AG, börsennotierte Spezialistin für Health-IT Anwendungen in der Augenheilkunde, wurde mit zwei Vertretern des Hauptaktionärs NEXUS AG vervollständigt. Ralf Heilig als Mitglied des Vorstands, zuständig für den Vertrieb der NEXUS AG, und Dr. Uwe Hannemann, Geschäftsführer der NEXUS-Tochtergesellschaft E&L Medical Systems GmbH, wurden gerichtlich zu Mitgliedern des Aufsichtsrats bestellt. Es ist vorgesehen, ihre Mandate im Rahmen der Wahlen auf der nächsten Hauptversammlung bestätigen zu lassen. "Wir sind sehr erfreut, dass NEXUS zwei so hochkarätige Vertreter in den Aufsichtsrat der ifa systems AG entsendet. Damit unterstreicht das Unternehmen die Bedeutung, die die Übernahme der Mehrheit an der ifa für NEXUS hat", sagt Jörg Polis, Vorsitzender des Vorstands. "Wir sind überzeugt, dass wir in dieser Konstellation unsere Strategie abgestimmt weiterentwickeln und die zukünftige Zusammenarbeit erfolgreich gestalten können." Die NEXUS AG hatte im Mai 2019 mit 52,6 Prozent die Mehrheit an der ifa systems AG übernommen. Das börsennotierte Unternehmen (ISIN DE0005220909) ist ein Softwareanbieter im Gesundheitswesen, der mit über 1.300 Mitarbeitern Krankenhäuser, Reha-Einrichtungen und Altenheime weltweit mit modernen IT-Anwendungen versorgt. Kontakt für Rückfragen: ifa systems AG Augustinusstr. 11b 50226 Frechen ir@ifasystems.de +49 2234 933 670 --------------------------------------------------------------------------- 30.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: ifa systems AG Augustinusstraße 11 b 50226 Frechen Deutschland Telefon: +49 (0)2234 93367-0 Fax: +49 (0)2234 93367-30 E-Mail: info@ifasystems.de Internet: www.ifasystems.de ISIN: DE0007830788 WKN: 783078 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 900955 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 900955 30.10.2019 ISIN DE0007830788 AXC0233 2019-10-30/14:06