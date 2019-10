Zu den größten Gewinnern am deutschen Aktienmarkt zählt heute eine Aktie, die gestern zunächst noch zu den größten Verlierern zählte, nämlich das Papier des Martinsrieder Biotechunternehmens MorphoSys (WKN: 663200). So wie es gestern jedoch gute Gründe für den Kursrückgang gab (wir berichteten), gibt es heute gute Gründe für die kleine Kursrally. Denn nachdem MorphoSys vorgestern Abend noch über einen Abbruch der klinischen Studien bei MOR106 gegen atopische Dermatitis berichten musste, hatte man gestern Abend eine sehr positive Meldung im Gepäck.

Denn wie MorphoSys in dieser Ad hoc-Mitteilung veröffentlichte, hat das Unternehmen in der sogenannten Real World Data-Studie mit einem wichtigsten Medikamenten-Kandidaten MOR208 (Tafasitamab) den primären Endpunkt erreicht. Damit konnte die Gesellschaft nachweisen, dass eine Kombination von Tafasitamab und Lenalidomid im Vergleich zu Lenalidomid allein eine klinische Überlegenheit aufweist. Konkret sprachen die Patienten auf die Kombination beider Medikamente besser an und lebten länger.

Insofern ist es kein Wunder, dass die Aktie heute die gestern erlittenen Kursverluste schon wieder wettmachen kann. Allerdings schafft sie es bisher noch nicht wieder über die runde Marke von 100 Euro zu klettern, was durchaus wichtig wäre. Zudem wäre es auch "logisch", da MOR208 (Tafasitamab), dass ja letztlich zu einem Blutkrebsmedikament werden ...

