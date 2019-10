London (www.anleihencheck.de) - Wir erwarten von der FED die dritte Zinssenkung in diesem Jahr, und zwar um 25 Basispunkte, so Andrew Harman, Senior Portfolio Manager bei First State Investments.Die Wirtschaftsdaten würden weiterhin auf eine Abkühlung der Konjunktur hindeuten, insbesondere in den Bereichen Unternehmensinvestitionen und der produzierenden Industrie. Wenngleich das Konsumverhalten hoch gewesen sei, würden die Einzelhandelsumsätze im September auf eine Abkühlung hinweisen. First State Investments habe ihre Exposure in US-Aktien aufgrund ihrer Bewertungen reduziert und eine Reallokation zugunsten japanischer und britischer Aktien vorgenommen. Zudem habe First State Investments kürzlich ihre langjährige Exposure zum US-Dollar aufgegeben, da First State Investments attraktivere Optionen in den Schwellenländern, insbesondere in Europa, sehe. (30.10.2019/alc/a/a) ...

