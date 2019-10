Die Preissensitivität für Edelmetalle ist über den Globus nicht gleich verteilt. Dies hat zur Folge, dass in der östlichen Hemisphäre, vor allem in Indien und China sowie den angrenzenden Ländern mit ähnlicher Sichtweise, Gold und Silber attraktiver werden, wenn der Preis fällt.Unterschiedliche Bedeutung im Osten und WestenIn der westlichen Hemisphäre wird ein fallender Preis dagegen eher als Zeichen sinkender Attraktivität angesehen. Dass dies bei Gold und Silber möglicherweise unberechtigt ist, deutet darauf hin, dass der Marktpreis für Edelmetalle verschiedene Funktionen haben kann. Und seit die jeweiligen Basiswerte von Terminkontrakten nicht mehr physisch geliefert werden müssen, geht auch der Inhalt des Preises auseinander, so etwa zwischen dem Preis für (physisches) Gold und dem an der Börse notierten Goldpreis.

