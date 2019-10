Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Donnerstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von Goldman Sachs über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF (ISIN IE00BJSBCS90/ WKN A2PPCG) würden Anleger die Möglichkeit erhalten, an der Wertentwicklung von festverzinslichen Staatsanleihen zu partizipieren, die in Festlandchina ausgegeben worden seien. Darunter würden Staatsanleihen fallen, die in einem Schuldbuch eingetragen seien, wobei Nullkuponanleihen, Sparbriefe und Staatsanleihen mit einer Laufzeit von mehr als 30 Jahren ausgeschlossen würden, ebenso wie Anleihen, die vor dem 1. Januar 2005 ausgegeben worden seien. Als Referenzindex diene der nach Marktkapitalisierung gewichtete FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index. ...

