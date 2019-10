Neue Anleihe im Portfolio - der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) hat sich an der Anleihen-Neuemission (WKN A2R9NL) der SGL TransGroup International A/S mit einer Zeichnung beteiligt und eine Zuteilung erhalten.

Emissionsvolumen von 215 Mio. Euro

ANLEIHE CHECK: Die im Oktober 2019 emittierte Unternehmensanleihe der SGL TransGroup International A/S ist mit einem variablen Zinskupon (3-Monats-Euribor + 675 Basispunkte; Euribor floor at 0%; Zinszahlung vierteljährlich am 04.02., 04.05., 04.08. und 04.11.) ausgestattet und hat eine Laufzeit vom 04.11.2019 bis zum 04.11.2024. ...

