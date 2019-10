Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA: Eigengewächs Christoph Ehlich verlängert bis 2023 DGAP-News: Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA: Eigengewächs Christoph Ehlich verlängert bis 2023 30.10.2019 / 14:36 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Die SpVgg Unterhaching hat den Vertrag mit Christoph Ehlich bis zum 30. Juni 2023 verlängert. Der 20-Jährige kam in dieser Saison bislang auf vier Einsätze in der 3. Liga (ein Tor, eine Vorlage). "Wir freuen uns sehr, dass wir ein Eigengewächs so lange an den Verein binden können", sagt Präsident Manfred Schwabl. "Christoph kam mit 14 Jahren zur Spielvereinigung. Es ist unser Ziel, dass wir Talente aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum im Profiteam integrieren. Diesen Weg, auf regionale Eigengewächse zu setzen, werden wir auch in der Zukunft weiter forcieren." Der Forstinninger Ehlich ist seit der vergangenen Saison fester Bestandteil der Mannschaft von Trainer Claus Schromm. "Ich freue mich wirklich sehr, meinen Vertrag in Unterhaching verlängert zu haben", sagt der 20-Jährige. "Haching setzt auf junge Spieler. Ich habe hier das perfekte Umfeld für meine Entwicklung." --------------------------------------------------------------------------- 30.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA Am Sportpark 9 82008 Unterhaching Deutschland Telefon: +49 (0)89 61559160 E-Mail: aktie@spvggunterhaching.de Internet: www.spvggunterhaching.de ISIN: DE000A2TR919 WKN: A2TR91 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 900981 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 900981 30.10.2019 ISIN DE000A2TR919 AXC0244 2019-10-30/14:37