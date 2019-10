In diesen Tagen begrüßen winkende weiße Roboter und neongekleidete Breakdancer die hochrangigen Gäste und Milliarden-Verwalter der Welt in Riad, Saudi-Arabien, bei der Future Investment Initiative (FII). "Es ist immer toll, im Königreich zu sein", sagte Larry Fink von BlackRock, so die NYT. Ray Dalio hält dagegen und warnt vorm Zusammenbruch der Weltwirtschaft. Das erste Top-Thema unter den Konferenzteilnehmern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...