=== *** 00:40 KR/Samsung Electronics Co Ltd, ausführliches Ergebnis 3Q, Seoul *** 00:50 JP/Industrieproduktion September *** 02:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) Oktober *** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 3Q, Landsberg *** 07:00 DE/Delivery Hero SE, Ergebnis 3Q (08:00 Telefonkonferenz), Berlin *** 07:00 DE/Zalando SE, Ergebnis 3Q (09:00 Telefonkonferenz), Berlin *** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 3Q, München *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 3Q, Paris *** 07:00 FR/Safran SA, Ergebnis 3Q, Paris *** 07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 3Q, Amsterdam *** 07:05 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 9 Monate, Zürich 07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 3Q, Paris *** 07:20 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 3Q, Bilbao 07:25 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis 3Q, Zürich 07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 3Q, Ratingen 07:30 DE/Schaltbau Holding AG, Ergebnis 9 Monate, München *** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 3Q, Paris *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz September saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm *** 08:00 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 3Q der Marke Volkswagen, Wolfsburg *** 08:00 NL/Royal Dutch Shell plc, Ergebnis 3Q, Den Haag *** 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Interim Management Statement 3Q, London *** 08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1H, London 08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 3Q, Madrid 08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 3Q, Madrid 08:00 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1H, Kyoto 08:15 DE/DMG Mori AG, Ergebnis 3Q, Bielefeld *** 08:45 FR/Verbraucherpreise Oktober (vorläufig) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,8% gg Vj zuvor: -0,3% gg Vm/+0,9% gg Vj *** 09:00 ES/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+2,0% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vq/+2,0% gg Vj 09:30 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil im Revisionsverfahren zum Freispruch der Ex-Deutsche-Bank-Chefs Fitschen, Ackermann und Breuer vom Vorwurf des versuchten Prozessbetrugs im Fall Kirch, Karlsruhe *** 10:00 DE/Audi AG, Ergebnis 3Q, Ingolstadt 10:00 DE/Verwaltungsgericht Berlin, Mündliche Verhandlung einer Klimaklage gegen die Bundesregierung *** 11:00 IT/Verbraucherpreise Oktober (vorläufig) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,4% gg Vj zuvor: -0,6% gg Vm/+0,3% gg Vj *** 11:00 EU/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+1,1% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone Oktober (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,7% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+0,8% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,0% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+1,0% gg Vj *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten September Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 7,4% zuvor: 7,4% *** 12:00 IT/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+0,2% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vq/+0,1% gg Vj 12:00 US/Blue Apron Holdings Inc, Ergebnis 3Q, New York 12:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 3Q, Atlanta *** 12:55 NL/Fiat Chrysler Automobiles NV, Ergebnis 3Q, Amsterdam *** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 212.000 *** 13:30 US/Arbeitskostenindex 3Q PROGNOSE: +0,7% gg Vq zuvor: +0,6% gg Vq *** 13:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen September Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm *** 14:00 DE/Hochtief AG, Ergebnis 3Q, Essen *** 14:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Oktober PROGNOSE: 48,5 zuvor: 47,1 *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats und Veröffentlichung des vierteljährlichen Wirtschaftsberichts *** - US/Repräsentantenhaus, Abstimmung über das Prozedere für ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump, Washington - US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 3Q (vor Bösenbeginn), Wilmington ===

