Zum ersten Mal seit zwei Jahren begibt der US-Konzern Apple wieder Anleihen und leiht sich damit 7 Mrd. USD an Fremdkapital. Ein tieferer Blick in die Strategie lohnt sich. Von Robert Steininger Und das, obwohl der Technikgigant aus den USA rund 200 Mrd. USD an Liquiditätsreserven und Anlagepapiere besitzen soll. Während einige der Anleihen bereits 2022 fällig sind, laufen andere Bonds gar bis ins ...

Den vollständigen Artikel lesen ...