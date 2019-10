Wien (ots) - Der Datenspezialist INSIGHT Health feierte am 15. Oktober in der Labstelle in Wien sein 5-jähriges Bestehen im österreichischen Gesundheitsmarkt. Das Unternehmen präsentierte zu diesem Anlass die überaus positiven Ergebnisse einer Kundenbefragung sowie neue Services. Zudem boten hochkarätige Gäste informative Fachvorträge dar.Vor fünf Jahren im Oktober fand die Launch-Veranstaltung von INSIGHT Health Österreich statt. "Wir sind sehr stolz, dass wir mittlerweile bereits mehr als 70 Firmen zu unseren Kunden zählen können, viele davon sind 'Stammkunden'", so Ursula Scheithauer, Head of Austria von INSIGHT Health. Dass der Datendienstleister erfolgreich in Österreich ist, finden auch seine Kunden dort: Eine Expertenbefragung meldet äußerst positives Feedback zurück. So würden alle der 25 befragten Pharmafirmen INSIGHT Health sicher oder eher wahrscheinlich weiterempfehlen. Auch berichten alle Befragten von einer verbesserten Datensituation und mehr Transparenz im Markt durch INSIGHT Health, wovon die Firmen besonders profitieren. Besonders schätzen bestehende wie potenzielle Kunden an dem Unternehmen seinen herausragenden und schnellen Kundenservice, die hohe Datenqualität und -genauigkeit sowie individuelle Lösungen.Als neuen Service präsentierte INSIGHT Health das Projekt CEUS Forecasting. Dieses wurde gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut medupha entwickelt und von Hannes Wellacher, Sales Manager bei INSIGHT Health und Eva Brosch, Managing Director von Medupha vorgestellt. CEUS ermöglicht ein individuelles Aufbrechen des Marktes nach kundenspezifischen Vorgaben und damit Antworten auf die Fragen, in welchen Therapiesegmenten ein Produkt aktuell verschrieben wird und mit welcher Entwicklung in den spezifischen Bereichen zu rechnen ist.Thomas Fante, Direktor GALAXY, überzeugte die Zuhörerschaft zudem von den neuen Funktionen von IH-GALAXY NG, dem webbasierten Analysetool. Mit diesem können Kunden individuelle und sich laufend aktualisierende Analysen, Grafiken und Landkarten erstellen. Hier bietet die neue Integration kundenspezifischer Daten zusätzliche Flexibilität und analytische Möglichkeiten. Weiterhin stehen seit neuestem Daten zu Apothekenabverkäufen zur Verfügung.Weitere Highlights der Kundentagung waren die Gastvorträge von Frau Dr. Katarzyna Greco von der Wiener Gebietskrankenkasse und Herrn Dr. Andreas Klein, Privatdozent und Univ.-Lektor der Universität Wien. Dr. Katarzyna Greco spannte den Bogen von der Entstehung der Wiener Kasse hin bis zum Ausblick der Österreichischen Gesundheitskasse, während Dr. Andreas Klein dem Publikum Einblicke in die Zukunft der Medizin gewährte - insbesondere mit Blick auf die Möglichkeiten, die Künstliche Intelligenz schon heute bietet.Ursula Scheithauer resümiert übereinstimmend mit den Kunden, dass es insgesamt ein spannender und informativer Nachmittag war, und meint abschließend: "Beim Blick zurück stellen wir fest, dass es uns gelungen ist, einiges zu bewegen. Und ich verspreche, wir haben auch noch viel vor. Wir werden auch in den nächsten Jahren für eine größtmögliche Transparenz und mehr Insights sorgen".INSIGHT Health ist einer der führenden Informationsdienstleister im Gesundheitsmarkt mit Sitz in Waldems-Esch und Niederlassungen in Berlin, Wien und Baar. Das Unternehmen bietet aufgrund seiner umfassenden Branchenkenntnisse ein breites Portfolio datenbasierter Dienste zur Markt- und Versorgungsforschung an. Das Plus der INSIGHT Health GmbH & Co. KG liegt in der schnellen und transparenten Bereitstellung von Daten unter Beachtung der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie in der Ausarbeitung individueller Lösungen für die pharmazeutische Industrie, Krankenversicherungen, Ärzteverbände, Apothekenvereinigungen, wissenschaftliche Institute, Behörden, Politik und andere Entscheider im Gesundheitsmarkt.Weitere Informationen: www.insight-health.dePressekontakt:Mag. Ursula ScheithauerHead of Austria+43 676 571 72 90UScheithauer@insighthealth.atOriginal-Content von: Insight Health, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59267/4418911