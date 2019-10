Der Konsumgüterkonzern Church & Dwight Co., Inc. (ISIN: US1713401024, NYSE: CHD) zahlt eine Quartalsdividende von 0,2275 US-Dollar je Aktie an die Investoren aus, wie am Mittwoch berichtet wurde. Zahltag ist der 2. Dezember 2019 (Record date: 15. November 2019. Damit schüttet das Unternehmen die 475. Quartalsdividende in Folge aus. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet zahlt Church & Dwight 0,91 US-Dollar aus. ...

