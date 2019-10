Wien (www.fondscheck.de) - Den Depotbanken in Deutschland scheint es gut zu gehen, wie ein Blick auf die Höhe der in Fonds verwahrten Vermögen zeigt, so die Experten von "FONDS professionell".Dieser Wert sei im ersten Halbjahr 2019 immerhin um neun Prozent gestiegen. Darüber berichte der Bundesverband Investment und Asset Management (BVI) per Aussendung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...