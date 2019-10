Fresenius und die Tochter FMC waren bis zum Weggang von Vorstandchef Ulf Mark Schneider die Erfolgstory im Dax. Die Politik des heutigen Nestle-Chefs wurde vom Finanzchef Stephan Sturm sehr erfolgreich begleitet, der nach Schneiders Abgang zum neuen Fresenius-Chef aufstieg. Er selbst kann es aber offenbar nicht. Die milliardenschwere Übernahme des US-Unternehmens Akorn musste rückabgewickelt werden und eine neue Perspektive gibt es offensichtlich nicht. Dabei sind Krankenhäuser, Kabi und Dialyse klassische Wachstumsmärkte bei den zunehmenden Erkrankungen weltweit. Deshalb gehört zum organischen Wachstum auch das akquisitorische Wachstum, wenn Fresenius schneller wachsen will als der Markt. Fresenius und FMC sind inzwischen die schlechtesten Titel im DAX seit Jahresanfang und bereits seit zwei Jahren in einer Beinahe-Schieflage. Zurzeit gibt es keine einzige begründete Kaufempfehlung eines renommierten Analyseteams oder einer großen Bank.



++ Naht der Abschied von den Nullzinsen? ++ Konjunktur: Industrie fordert Investitionsprogramm++ Braucht FRESENIUS einen neuen Chef? ++ HENKEL: Wella im Visier ++ UNITED INTERNET: Gibt es ein Comeback?++ Bewährungsfrist für SCHAEFFLER-Chef ++ NOKIA hortet Cash für 5G ++ LVMH legt sich TIFFANY zu++ QUALCOMM glänzt mit 5G-Chip