Während der Goldpreis sein hohes Niveau hält, haben viele Goldexplorer von der bisherigen Preisrally noch nicht profitieren könnne. Diese Zurückhaltung macht viele dieser Aktien extrem günstig. So auch Ascot Resources.

Produzenten profitieren bisher am meisten

Der Goldpreisanstieg hat bisher vor allem den Produzenten des gelben Metalls geholfen. Deren Aktien konnten sich im Zuge des Preisanstiegs deutlich erholen. Ein Beispiel hierfür ist Agnico Eagle. Deren Papier konnte an der NYSE in den vergangenen zwölf Monaten um rund zwei Drittel zulegen. Die Konsolidierung in dem Wert hörte auf, als das Unternehmen vor wenigen Tagen hervorragende Q3-Zahlen vorlegte und die Guidance für dieses Jahr anhob (ausführlich hier). Doch die Rallye beim Goldpreis ist bei den fortgeschrittenen Goldexplorern noch nicht angekommen. Mit Ausnahme von Great Bear Resources oder SilverCrest Metals beispielsweise hat sich hier in den vergangenen 18 ...

