Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta033/30.10.2019/16:22) - Die an der Wiener Börse notierte S IMMO AG fixiert die nachfolgenden Termine für den Finanzkalender 2020. Diese sind vorläufig und können im Laufe des Jahres verändert bzw. ergänzt werden.



Veröffentlichung Jahresergebnis 2019 Do., 02.04.2020 Nachweisstichtag Hauptversammlung Di., 14.04.2020 Ordentliche Hauptversammlung Fr., 24.04.2020 Dividenden-Ex-Tag Mo., 04.05.2020 Nachweisstichtag Dividende Di., 05.05.2020 Dividenden-Zahltag Mi., 06.05.2020 Ergebnis 1. Quartal 2020 Di., 26.05.2020 Ergebnis 1. Halbjahr 2020 Di., 25.08.2020 Ergebnis 1.-3. Quartal 2020 Di., 24.11.2020 (Ende)



Aussender: S IMMO AG Adresse: Friedrichstraße 10, 1010 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Elisabeth Wagerer Tel.: +43 1 22795-1120 E-Mail: elisabeth.wagerer@simmoag.at Website: www.simmoag.at



ISIN(s): AT0000652250 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1572448920599



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresOctober 30, 2019 11:22 ET (15:22 GMT)