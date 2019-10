Mainz (ots) - Gibt es Sicherheit nur noch bei vollen Kommunenkassen? Über das Thema am Beispiel Selters berichtet das landespolitische Magazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Donnerstag, 31. Oktober 2019, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Abgebrannte Parkbänke, nächtliche Ruhestörung, weggeworfener Müll - und oft keine Polizeistreife weit und breit. Seit August hat die kleine Stadt Selters im Westerwald einen neuen Weg eingeschlagen. Sie hat einen privaten Sicherheitsdienst engagiert, der bestimmte Örtlichkeiten immer wieder anfährt. Und seitdem gab es in Selters nur noch einen einzigen Vorfall, erzählt uns Bürgermeister Rolf Jung zufrieden. "Wir haben das Geld. Und wir geben es für Sicherheit und Ordnung aus." Aber was ist mit den Kommunen, die keine vollen Kassen haben und sich keinen Sicherheitsdienst leisten können?Moderation: Daniela SchickWeitere Themen der Sendung:- Vom Statussymbol zum Hassobjekt - Ist das Auto ein Auslaufmodell?- Private Wachdienste - Sicherheit nur noch für reiche Kommunen?- "Zur Sache"-PIN: Schutz vor Gewalt - Wer darf wie eingreifen?- Abriss historischer Kuranlagen in Bad Neuenahr - Sind die Bautennoch zu retten?- Kampfkandidatur um CDU-Vorsitz - Hunsrück-Rebell Bröhr gegenParteisoldat Baldauf- Zur Sache will's wissen: Rente mit 69 - Müssen unsere Kinder bisins hohe Alter schuften?- Arbeiten bis 69 - Für körperlich schwer arbeitende Menschenunzumutbar- Zur Sache hilft: Straßenausbaubeiträge nach 30 Jahren "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.Pressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929-32755,sibylle.schreckenberger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4419024