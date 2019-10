Oberursel (www.fondscheck.de) - Die Bank für Vermögen (BfV), eine Tochtergesellschaft des Maklerpools BCA AG, setzt beim Thema Nachhaltigkeit auf Lyxor ETF, so die BfV Bank für Vermögen AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Sie integriert zwei Green Bond ETFs von Lyxor ETF in ihr Angebot: Den Lyxor Green Bond UCITS ETF (ISIN LU1563454823/ WKN LYX0WQ) (KLMH) sowie den kürzlich emittierten Green Bond ESG Screened UCITS ETF (ISIN LU1981859819/ WKN LYX0X6) (XCO2). Beide Produkte sind an der Deutsche Börse Xetra gelistet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...